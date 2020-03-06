2020-03-06T15:57:17+03:00
Общество

В Самаре за 5 млн рублей купят учебники, чтобы воспитывать семейную нравственность школьников

Пока горожане спорят о том, нужны ли подобные «домостроевские» вещи в школе, правительство готовится закупать учебные материалы
Сергей Смирнов
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Новый предмет в школьном расписании появится уже с 1 сентября 2020 годаНовый предмет в школьном расписании появится уже с 1 сентября 2020 годаФото: Роман ЗЛОБИН
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В Самарской области потратят 5 млн рублей, чтобы научить старшеклассников нравственным основам семейной жизни. Именно такую сумму власти планируют направить на закупку учебных пособий для школ. Об этом говорится в проекте областного закона о бюджете на 2020 год.

После того, как в ходе своего ежегодного послания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что в регионе появится новый предмет, рассказывающий о нравственных основах семейной жизни, в министерстве образования решили выделить средства на закупку учебников. На эти цели из областного бюджета выделят 5 млн рублей. Учебное пособие носит название «Нравственные основы семейной жизни».

Кстати, изучать этот предмет планируют с 10 класса. В школьных расписаниях он должен появиться с 1 сентября 2020 года. Отметим, что в пилотном режиме этот предмет преподают в нескольких школах Самарской области уже три года. Мнение родителей школьников насчет этой дисциплины расходятся: кто-то поддерживает, а кто-то видит в учебнике, авторами которого выступили кандидат биологических наук, протоиерей Дмитрий Моисеев и кандидат психологических наук, монахиня Нина Крыгина, «домостроевские» вещи, которые, по мнению некоторых самарцев, не особо нужны подрастающему поколению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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