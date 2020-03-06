2020-03-06T16:08:04+03:00
Общество

В Самарской области проходит праздничная акция для женщин «Будьте красивы!»

Мероприятие приурочено к Международному женскому дню
Егор ТКАЧЕНКО
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Волонтеры вручили женщинам сертификаты в салон красотыВолонтеры вручили женщинам сертификаты в салон красоты
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В канун 8 Марта на улицах городов Самарской области проходит традиционная акция «Будьте красивы!». Вот уже четвертый год волонтеры от имени депутата Госдумы Евгения Серпера дарят женщинам губернии подарки в виде сертификатов на услуги салона красоты.

Воспользоваться им можно в любое время: кто-то записывается к специалисту сразу, кто-то позже. Основная идея – подчеркнуть главные преимущества представительниц прекрасной половины человечества – их красоту и женственность.

– Пусть эта весна принесет каждой женщине новые надежды, радости и победы, пусть в их доме всегда царят любовь, взаимопонимание и уют, а рядом всегда будет сильное и надежное мужское плечо. Весеннего настроения, цветов и улыбок! – говорится в поздравлении Евгения Серпера.

По его словам, каждый мужчина должен заботиться о любимой женщине не только по праздникам, а ежедневно. Событие приурочено к Международному женскому дню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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