Чиновники минкульта Самарской области полетят в Чехию, чтобы послушать детский хор
Министерство культуры Самарской области в 2020 году намерено налаживать межрегиональное и международное сотрудничество за счет областного бюджета. Так, согласно последним поправкам к основному финансовому документу региона на 2020 год, на эти цели планируют пустить 12,4 млн рублей.
На эти средства областные чиновники вылетят в Москву, где примут участие в XXII Международном фестивале музеев “Интермузей”.
Отправятся они и в Санкт-Петербург, где примут участие в фестивале в статусе “Генеральный партнер” с темой “Куйбышев – запасная столица”, в проекте “Дни Эрмитажа в Самаре”.
Этот визит был запланирован в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ФГБУК “Государственный Эрмитаж”.
А укреплять международные связи чиновники Самарской области будут в Чехии. Они намерены вылететь в Прагу и принять участие в фестивале детских хоров.
Два последних мероприятия приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU