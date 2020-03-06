Чиновники минкульта Самарской области полетят в Чехию, чтобы послушать детский хор

6 Март 2020 2020-03-06T16:41:17+03:00

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Министерство культуры Самарской области в 2020 году намерено налаживать межрегиональное и международное сотрудничество за счет областного бюджета. Так, согласно последним поправкам к основному финансовому документу региона на 2020 год, на эти цели планируют пустить 12,4 млн рублей.

На эти средства областные чиновники вылетят в Москву, где примут участие в XXII Международном фестивале музеев “Интермузей”.

Отправятся они и в Санкт-Петербург, где примут участие в фестивале в статусе “Генеральный партнер” с темой “Куйбышев – запасная столица”, в проекте “Дни Эрмитажа в Самаре”.

Этот визит был запланирован в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Самарской области и ФГБУК “Государственный Эрмитаж”.

А укреплять международные связи чиновники Самарской области будут в Чехии. Они намерены вылететь в Прагу и принять участие в фестивале детских хоров.

Два последних мероприятия приурочены к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

ИСТОЧНИК KP.RU