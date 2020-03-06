2020-03-06T18:59:06+03:00
Общество

В Тольятти хулиган обстрелял автомобиль

Преступника засекли камеры наблюдения
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина попал в поле зрения камерМужчина попал в поле зрения камер
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Полиция в Тольятти ищет хулигана, который обстрелял припаркованные на Приморском бульваре автомобиль. С заявлением обратился водитель машины - 34-летний мужчина. За происходящим наблюдали уличные камеры, благодаря записям с них удалось восстановить внешность преступника.

- На вид подозреваемому 30-35 лет, похож на русского, плотного телосложения, рост 175-180 см. Был одет в теплую куртку с меховым воротником, - сообщают в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас все ориентировки есть у полицейских и росгвардейцев. Но полиция просит о помощи и обычных граждан. Если вы что-то знаете о хулигане, поделитесь сведениями и проявите гражданскую активность. Сообщить о своей информации можно в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-45-45, 93-45-27, 93-45-21., 020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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