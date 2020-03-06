Боитесь коронавируса? Звоните! В Самаре запустили горячую линию для потенциальной "группы риска"

6 Март 2020 2020-03-06T19:16:02+03:00

В Самаре появилась горячая линия для тех, кто в зоне риска по "коронавирусу" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы вернулись с территорий, где зарегистрированы вспышки коронавируса, и плохо себя почувствовали, набирайте приведенный номер телефона

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В Самаре запустили горячую линию для людей, которые вернулись из поездки в города и страны, где фиксировались вспышки коронавируса. Здесь выслушают всех, примут данные о месте, датах пребывания, самочувствии, запишут контактную информацию.

Звонить можно в будние дни по телефону 8 (846) 3077777, в выходные по номеру 8(846) 2257082. Телефон 112 работает круглосуточно.

Правила действий для людей, которые потенциально могли контактировать с больными коронавирусной инфекцией, определены в постановлении главного санитарного врача. Такие путешественники должны передать сведения о датах и месте своей поездки на специальную горячую линию. А если у вас появились первые признаки респираторных заболеваний, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью и предоставить полную информацию о том, куда вы ездили.

ИСТОЧНИК KP.RU