Боитесь коронавируса? Звоните! В Самаре запустили горячую линию для потенциальной "группы риска"
В Самаре запустили горячую линию для людей, которые вернулись из поездки в города и страны, где фиксировались вспышки коронавируса. Здесь выслушают всех, примут данные о месте, датах пребывания, самочувствии, запишут контактную информацию.
Звонить можно в будние дни по телефону 8 (846) 3077777, в выходные по номеру 8(846) 2257082. Телефон 112 работает круглосуточно.
Правила действий для людей, которые потенциально могли контактировать с больными коронавирусной инфекцией, определены в постановлении главного санитарного врача. Такие путешественники должны передать сведения о датах и месте своей поездки на специальную горячую линию. А если у вас появились первые признаки респираторных заболеваний, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью и предоставить полную информацию о том, куда вы ездили.
ИСТОЧНИК KP.RU