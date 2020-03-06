2020-03-06T19:42:43+03:00
Общество

«Очень тяжело вспоминать эти годы»: в Самаре узница концлагеря получила медаль от губернатора

Ветеран Великой Отечественной войны и школьный учитель Дмитрия Азарова Людмила Ковалева рассказала о своей судьбе
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров поздравил свою школьную учительницу с 8 марта и годом 75-летия ПобедыДмитрий Азаров поздравил свою школьную учительницу с 8 марта и годом 75-летия Победы
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Дмитрий Азаров в преддверии 8 марта побывал в гостях у своей школьной учительницы, ветерана Великой Отечественной войны Людмилы Ковалевой. Ей исполнилось 11 лет в тот год, когда началась война, вместе с семьей она жила в Гомельской области, в Белоруссии. И буквально на седьмой день деревеньку захватили партизаны. Мать долгое время прятала детей, но их предал родственник. Женщину расстреляли, а дети оказались в концлагере для военнопленных.

После войны женщина вышла замуж и переехала в Куйбышев. Муж стал вратарем в Крыльях Советов, а Любовь Михайловна стала учителем физкультуры. Вот и сегодня с праздником 8 марта ее поздравил один из учеников, губернатор Дмитрий Азаров. Он не только принес ей цветы, но и вручил медаль, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, эта награда была учреждена летом 2019 года по Указу Президента РФ Владимира Путина.

- Поздравляю вас от всей души! – сказал Дмитрий Азаров. – Спасибо за то, что вы делаете для всех нас, за то, что до сих пор ведете общественную работу.

И в самом деле, даже в своем возрасте ветеран активно общается с детьми, рассказывает им о войне и о том, как ей жилось в плену, а также помогает членам районной организации бывших узников концлагерей, навещает и поддерживает их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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