«Динамо Самара» сыграло вничью с «Синарой» в чемпионате России по мини-футболу

7 Март 2020 2020-03-07T08:47:55+03:00

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«Динамо Самара» и «Синара» из Екатеринбурга разошлись миром в первом матче 15 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в столице Свердловской области и завершилась со счетом 3:3. Голами в составе волжан отметились Павел Симаков, Ильнур Исламов и Алексей Лялин, сообщает пресс-служба «Динамо Самара».

- В сегодняшней игре у нас было большое количество голевых моментов, надо было просто реализовывать их, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник самарцев Максим Горбунов. - Я думаю, что мы сегодня не на три гола наработали, а намного больше. При счете 3:1 забивай мы еще один-два гола, все было бы намного проще. Но это уже с нами не первый раз происходит, когда мы ведем в счете, создаём много моментов, а забить не можем. В таких случаях обычно срабатывает футбольный закон – не забиваешь ты, забивают тебе.

Второй матч тура команды снова проведут в Екатеринбурге сегодня, 7 марта. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени (13:00 по самарскому).

ИСТОЧНИК KP.RU