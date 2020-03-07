Сын самарского олигарха выложил видео, как он ест золото
Сын самарского олигарха Алексей Шаповалов-младший выложил в своем инстаграме видео, на котором он пробует золото в пятизвездочном отеле Emirates Palace в Абу-Даби. Свое видео сын олигарха подписал просто - «23 карата золота».
Алексей Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своей супругой Дианой. Там же живет и сам олигарх Шаповалов с супругой Ксенией Царицыной.
Съедобное золото – не редкость. Его подают во многих фешенебельных ресторанах: добавляют в десерты, шампанское и т.д. Золото совершенно безвредно для человека, если его должным образом подготовить.
ИСТОЧНИК KP.RU