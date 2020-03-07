2020-03-07T09:44:03+03:00
Общество

Сын самарского олигарха выложил видео, как он ест золото

Алексей Шаповалов-младший попробовал драгоценный металл в пятизвездочном отеле в Абу-Даби
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Алексей Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах.Алексей Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах.Фото: Скриншот с видео
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Сын самарского олигарха Алексей Шаповалов-младший выложил в своем инстаграме видео, на котором он пробует золото в пятизвездочном отеле Emirates Palace в Абу-Даби. Свое видео сын олигарха подписал просто - «23 карата золота».

Алексей Шаповалов-младший живет в Объединенных Арабских Эмиратах вместе со своей супругой Дианой. Там же живет и сам олигарх Шаповалов с супругой Ксенией Царицыной.

Съедобное золото – не редкость. Его подают во многих фешенебельных ресторанах: добавляют в десерты, шампанское и т.д. Золото совершенно безвредно для человека, если его должным образом подготовить.

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Сын самарского олигарха ест золото
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ИСТОЧНИК KP.RU

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