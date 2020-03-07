«Самара» обыграла «Спартак-Приморье» в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

7 Март 2020 2020-03-07T10:32:39+03:00

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В Самаре в пятницу, 6 марта, прошел матч лидеров баскетбольной Суперлиги. Одноименная команда принимала в «МТЛ Арене» «Спартак-Приморье» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев 79:76, сообщает пресс-служба «Самары».

- С этим соперником не бывает легких побед. Мы с «Приморьем» - лидеры чемпионата, равные по классу команды, хотя и играем в разном стиле. Мы должны были приспособиться к их стилю, очень много смазали из-под кольца, - прокомментировал игру наставник волжан Игорь Грачев.

Благодаря этой победе «Самара» вернулась на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги, сместив с него как раз дальневосточников. Следующий матч волжане проведут в рамках финала Кубка России против «Темп-Сумз-УГМК». Игра пройдет 12 марта в «МТЛ Арене» и станет решающей в битве за трофей. После первой встречи волжане уступают клубу из Ревды три очка.

ИСТОЧНИК KP.RU