2020-03-07T10:32:39+03:00
Спорт

«Самара» обыграла «Спартак-Приморье» в матче лидеров баскетбольной Суперлиги

Встреча завершилась со счетом 79:76
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Благодаря этой победе «Самара» вернулась на первое место в турнирной таблице регулярки Суперлиги. Фото: БК «Самара».Благодаря этой победе «Самара» вернулась на первое место в турнирной таблице регулярки Суперлиги. Фото: БК «Самара».
Изменить размер текста:

В Самаре в пятницу, 6 марта, прошел матч лидеров баскетбольной Суперлиги. Одноименная команда принимала в «МТЛ Арене» «Спартак-Приморье» из Владивостока. Встреча завершилась победой хозяев 79:76, сообщает пресс-служба «Самары».

- С этим соперником не бывает легких побед. Мы с «Приморьем» - лидеры чемпионата, равные по классу команды, хотя и играем в разном стиле. Мы должны были приспособиться к их стилю, очень много смазали из-под кольца, - прокомментировал игру наставник волжан Игорь Грачев.

Благодаря этой победе «Самара» вернулась на первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги, сместив с него как раз дальневосточников. Следующий матч волжане проведут в рамках финала Кубка России против «Темп-Сумз-УГМК». Игра пройдет 12 марта в «МТЛ Арене» и станет решающей в битве за трофей. После первой встречи волжане уступают клубу из Ревды три очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Самара» обыграла «Спартак-Приморье» в матче лидеров баскетбольной Суперлиги
Сын самарского олигарха выложил видео, как он ест золото
«Динамо Самара» сыграло вничью с «Синарой» в чемпионате России по мини-футболу
На Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Ново-Садовой могут построить вторую проезжую часть
Заплатит рублем: на подрядчика, ремонтирующего Заводское шоссе, возбудили дело за провалившийся автобус
В Самаре забрали автомобиль у водителя, который 600 раз нарушил правила
«Очень тяжело вспоминать эти годы»: в Самаре узница концлагеря получила медаль от губернатора
Боитесь коронавируса? Звоните! В Самаре запустили горячую линию для потенциальной "группы риска"
В Тольятти хулиган обстрелял автомобиль
Чиновники минкульта Самарской области полетят в Чехию, чтобы послушать детский хор
Пропавшего в Сергиевске мужчину могли убить
В Самарской области проходит праздничная акция для женщин «Будьте красивы!»
В Самаре за 5 млн рублей купят учебники, чтобы воспитывать семейную нравственность школьников
Это не шутка: с 1 апреля подорожает проезд от Самары до «Южного города»
В Самаре станцуют "Севастопольский вальс" в честь воссоединения Крыма с Россией
В Самаре полиция разбирается в деле инвалида-сироты, которого обманом оставили без квартиры
Самолет, летевший по маршруту Гоа – Самара, совершил экстренную посадку в Ташкенте