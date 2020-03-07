«Крылья Советов» оштрафовали за поведение болельщиков

7 Март 2020 2020-03-07T13:09:55+03:00

Клуб заплатит 40 тысяч рублей. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Во время игры с «Оренбургом» фанаты скандировали оскорбления

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В Российском футбольном союзе прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором обсудили итоги 20 тура РПЛ. Спортивные чиновники решили оштрафовать самарские «Крылья Советов» на 40 тысяч рублей за поведение болельщиков. Последние во время матча с «Оренбургом» на «Самара Арене» скандировали оскорбления, сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, матч «КС» - «Оренбург» завершился ничьей 1:1. В составе волжан отличился новичок Денис Попович. Большую часть встречи «Крылья» играли в меньшинстве – красную карточку получил Срджан Мияйлович. Серб пропустит следующий матч.

В это воскресенье, 8 марта, «Крылья Советов» сыграют в Казани с «Рубином».

ИСТОЧНИК KP.RU