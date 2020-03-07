«Крылья Советов» оштрафовали за поведение болельщиков
В Российском футбольном союзе прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета, на котором обсудили итоги 20 тура РПЛ. Спортивные чиновники решили оштрафовать самарские «Крылья Советов» на 40 тысяч рублей за поведение болельщиков. Последние во время матча с «Оренбургом» на «Самара Арене» скандировали оскорбления, сообщает официальный сайт РФС.
Напомним, матч «КС» - «Оренбург» завершился ничьей 1:1. В составе волжан отличился новичок Денис Попович. Большую часть встречи «Крылья» играли в меньшинстве – красную карточку получил Срджан Мияйлович. Серб пропустит следующий матч.
В это воскресенье, 8 марта, «Крылья Советов» сыграют в Казани с «Рубином».
ИСТОЧНИК KP.RU