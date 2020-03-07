В Тольятти пенсионерка переходила дорогу на красный и попала под колеса машины

7 Март 2020 2020-03-07T14:37:20+03:00

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Авария с участием пешехода произошла в Тольятти, в пятницу, 6 марта. Под колеса автомобиля «Киа» угодила 73-летняя женщина. Сейчас она в больнице, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, пенсионерка переходила проезжую часть улицы 40 лет Победы на запрещающий сигнал светофора. «Киа» сбила женщину в районе дома №114. За рулем легковушки была 30-летняя женщина.

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По факту аварии правоохранители проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU