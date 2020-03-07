В Тольятти пенсионерка переходила дорогу на красный и попала под колеса машины
Авария с участием пешехода произошла в Тольятти, в пятницу, 6 марта. Под колеса автомобиля «Киа» угодила 73-летняя женщина. Сейчас она в больнице, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полиции, пенсионерка переходила проезжую часть улицы 40 лет Победы на запрещающий сигнал светофора. «Киа» сбила женщину в районе дома №114. За рулем легковушки была 30-летняя женщина.
На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По факту аварии правоохранители проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU