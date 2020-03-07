Молодежка «Крыльев Советов» обыграла сверстников из «Рубина» и поднялась на второе место

7 Март 2020 2020-03-07T16:31:59+03:00

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«Крылья Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче в рамках 21 тура первенства молодежных команд Российской премьер-лиги. Встреча проходила в столице Татарстана и завершилась со счетом 3:1. Голами в составе самарцев отметились Соколов, Трубин и Молчанов. Последний поразил ворота хозяев с пенальти.

Благодаря этой победе «Крылья» поднялись на второе место в молодежном первенстве РПЛ. У них 38 очков. У лидирующего «Динамо» - 47. Правда, ЦСКА и «Локомотив», которые отстают от волжан на два очка, свои игры в этом туре еще не сыграли.

Напомним, матчи основных команд «Крыльев» и «Рубина» пройдут в воскресенье, 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU