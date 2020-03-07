2020-03-07T17:05:53+03:00
Происшествия

В Самаре парня задержали за мат и нашли у него марихуану

Полиция возбудила в отношении молодого человека уголовное дело
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Марихуану парень хранил в нескольких свертках.Марихуану парень хранил в нескольких свертках.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на 24-летнего местного жителя завели уголовное дело за хранение наркотиков. У парня нашли несколько свертков с марихуаной. Задержали молодого человека за то, что он нецензурно выражался, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

- Вечером экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, задержал нарушителя общественного порядка. Возле одного из домов на проспекте Карла Маркса молодой человек 1996 года рождения в присутствии граждан выражался нецензурной бранью, при этом на их замечания не реагировал. Стражи правопорядка задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции для привлечения его к административной ответственности, - говорится в сообщении.

Полицейские провели досмотр задержанного. Как сообщили в Росгвардии, сделали это правоохранители в присутствии понятых. У парня с собой были несколько свертков, обмотанных изолентой. Экспертиза показала, что в них было больше 600 граммов марихуаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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