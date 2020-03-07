В Самарской области включат сирены

7 Март 2020 2020-03-07T19:31:20+03:00

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В Самарской области 19 марта включат сирены и громкоговорители. В этот день пройдет проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) и элементов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), сообщает администрация Тольятти.

- 19 марта 2020 года будет проведена комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) Самарской области с включением электросирен и уличных громкоговорителей, а также проверка элементов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), построенных в 2013 году в 60 населённых пунктах зоны наводнений КСЭОН Самарской области, - говорится в сообщении.

Проверка пройдет в пять этапов. Сирены включат в 10 утра на три минуты. В 10.10 включат метроном. Он будет звучать пять минут.

ИСТОЧНИК KP.RU