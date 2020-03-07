2020-03-07T21:05:01+03:00
Спорт

Дважды отыгрались и забили три гола на последней минуте: «Динамо Самара» обыграло «Синару»

Второй матч 15 тура чемпионата России по мини-футболу завершился со счетом 5:2 в пользу волжан
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первая игра тура между этими соперниками закончилась ничьей 3:3. Фото: МФК «Синара».Первая игра тура между этими соперниками закончилась ничьей 3:3. Фото: МФК «Синара».
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«Динамо Самара» обыграло «Синару» из Екатеринбурга во втором матче 15 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в субботу, 7 марта, в столице Свердловской области и завершилась со счетом 5:2 в пользу волжан.

Счет в матче стараниями Антона Соколова открыла «Синара». Чтобы выровнять положение самарцам потребовалось 19 минут – отличился Ильнур Исламов. В начале второго тайма «Динамо» снова пришлось отыгрываться – Валерий Демин вновь вывел хозяев вперед. Однако после этого забивали только волжане. На 40-ой минуте счет сравнял Евгений Мурашов, а на 50-ой минуте в ворота уральцев влетели сразу три гола – сначала отличился Максим Смирнов, а потом в пустые ворота забивали Алексей Ляпин и снова Евгений Мурашов.

- Как-то у нас нелогично получается в мини-футболе: когда ты создаешь очень много моментов и по статистике выглядишь лучше соперника, ты проигрываешь. На следующий день ты играешь хуже, но почему-то результат меняется. Я считаю, что итоговый результат этого тура закономерный, потому что мы выглядели по качеству очень хорошо. А последняя минута сегодняшнего матча – это наши вчерашние нереализованные моменты, - приводит слова наставника «Динамо Самара» пресс-служба клуба.

После 28 игр волжане занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата страны, «Синара» - на третьем месте. Следующий матч «Динамо Самара» проведет 6 апреля. В «МТЛ Арене» самарцы примут действующего чемпиона России «Тюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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