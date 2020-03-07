В начале недели в Самарской области прогнозируют дожди и до +10

7 Март 2020 2020-03-07T21:21:05+03:00

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Новая неделя в Самарской области будет непривычно теплой для марта. В понедельник, 9 марта, столбики термометров покажут ночью -3… +2, а днем +3… +8. Во вторник, 10 марта, ночью -2… +3, днем +5… +10. Оба дня будет облачно с прояснениями и будут идти небольшие дожди, сообщает Приволжское УГМС.

- В понедельник к Средней Волге приблизятся фронтальные разделы, которые принесут в наш регион новую порцию теплого влажного воздуха. В начале следующей недели ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, и дальнейшее повышение температуры воздуха, - отметила синоптик Надежда Пестрикова.

Напомним, в воскресенье, 8 марта, осадков не ожидают, а воздух днем прогреется до +2… +7. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU