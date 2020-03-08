2020-03-08T09:14:17+03:00
Происшествия

На рынке в Сызрани неосторожный водитель УАЗика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку

Полицейские призывают водителей быть осторожнее
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
По факту происшествия проводится проверка ФОТО: ОГИБДД СызранскоеПо факту происшествия проводится проверка ФОТО: ОГИБДД Сызранское
Изменить размер текста:

Вчера утром, в субботу 7 марта, на мини-рынке на улице Сергея Лазо в Сызрани произошла трагедия. Там грузовой автомобиль УАЗ в результате страшного стечения обстоятельства насмерть сбил пожилую женщину.

- Машина, за рулем которой находился 31-летний мужчина, двигалась задним ходом между торговых павильонов. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 70-80 лет, - отмечают в сызранском ОГИБДД.

Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что движение задним ходом должно осуществляться с особой осторожностью и осмотрительностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч 21-го тура РПЛ
Массовое ДТП на Некрасовской в Самаре: "пятерку" разворотило, "Тойота" влетела в дом
"Красивая женщина - это профессия": Дмитрий Азаров стихами поздравил самарских женщин с 8 марта
В Самарской области девушка обокрала подругу, пока та купалась в ванной
4 жителя Самарской области вышли в финал Всероссийской "Битвы мастеров гостеприимства"
На рынке в Сызрани неосторожный водитель УАЗика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку
В Самарской области ЗИЛ насмерть сбил мужчину, который шел посреди дороги
В начале недели в Самарской области прогнозируют дожди и до +10
Дважды отыгрались и забили три гола на последней минуте: «Динамо Самара» обыграло «Синару»
В Самарской области включат сирены
В Самаре парня задержали за мат и нашли у него марихуану
Молодежка «Крыльев Советов» обыграла сверстников из «Рубина» и поднялась на второе место
В Тольятти пенсионерка переходила дорогу на красный и попала под колеса машины