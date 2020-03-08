На рынке в Сызрани неосторожный водитель УАЗика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку

8 Март 2020 2020-03-08T09:14:17+03:00

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Вчера утром, в субботу 7 марта, на мини-рынке на улице Сергея Лазо в Сызрани произошла трагедия. Там грузовой автомобиль УАЗ в результате страшного стечения обстоятельства насмерть сбил пожилую женщину.

- Машина, за рулем которой находился 31-летний мужчина, двигалась задним ходом между торговых павильонов. Водитель не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 70-80 лет, - отмечают в сызранском ОГИБДД.

Пенсионерка получила тяжелые травмы и скончалась в больнице. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание водителей на то, что движение задним ходом должно осуществляться с особой осторожностью и осмотрительностью.

ИСТОЧНИК KP.RU