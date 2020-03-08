4 жителя Самарской области вышли в финал Всероссийской "Битвы мастеров гостеприимства"

8 Март 2020 2020-03-08T09:31:51+03:00

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7 марта в Самаре выясняли, кто станет финалистом конкурса "Мастера гостеприимства", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства. 63-й регион стал лидером по числу победителей - 4. Всего претендентов на главный приз со всей страны - 16.

В полуфинале самарчанка Мария Бондарева стала лучшей сразу в двух номинациях: как по оценке компетенций, так и по качеству предоставленного проекта. Помимо нее в финал вышли Екатерина Ярославцева из Тольятти, Владимир Вершинин из Сызрани и Ольга Макеева из Самары.

- Вы делаете очень большое дело. Показываете нашу страну, наши регионы, их туристический потенциал, - поздравляет отличившихся земляков губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Вы даете новые знания людям об их родной земле. В этом смысле вы совершенно точно работаете на патриотизм. Невозможно любить то, чего ты не знаешь.

Глава губернии также объявил, что принял решение учредить специальный приз в рамках конкурса "Мастера гостеприимства". Победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области. Реализовать задуманное лауреату помогут многочисленные партнеры конкурса.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев в свою очередь отметил:

- Мы традиционно поддерживаем все направления платформы "Россия страна возможностей", и очень своевременно этот конкурс организовался здесь, на территории Самарской области. Сфера гостеприимства большая, и не ограничивается туризмом. И это шанс для того, чтобы расти в профессиональном плане!

Региональные полуфиналы конкурса "Мастера гостеприимства" уже состоялись в Сочи, Туле, Самаре и Пятигорске. 99 конкурсантов из 19 регионов России презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли индивидуальные и групповые задания, принимали участие в мастер-классах с экспертами.

16 лучших участников поедут на финальную "Битву мастеров". Она пройдет в апреле в рамках форума "Россия - страна возможностей".

ИСТОЧНИК KP.RU