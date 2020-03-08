2020-03-08T10:31:35+03:00
Происшествия

В Самарской области девушка обокрала подругу, пока та купалась в ванной

У пострадавшей украли 16 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемая задержанаПодозреваемая задержанаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в полицию Жигулевска обратилась 26-летняя девушка. Она сообщила, что у нее из квартиры похитили 16 тысяч рублей.

- Потерпевшая объяснила, что незадолго до произошедшего к ней в гости приходила знакомая. Когда она была в ванной, подруга осталась в комнате одна. Деньги лежали в шкафу, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

После того, как обнаружилась пропажа, хозяйка жилплощади пыталась связаться со своей недавней гостьей, но это ни к чему не привело. Тогда она решила обратиться к правоохранителям.

28-летнюю подозреваемую задержали сотрудники патрульно-постовой службы. Он признала свою вину и сказала, что похищенные средства потратила на себя. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сейчас расследование продолжается. Злоумышленнице, ранее уже судимой за похожее преступление, грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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