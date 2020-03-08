2020-03-08T11:49:41+03:00
Общество

"Красивая женщина - это профессия": Дмитрий Азаров стихами поздравил самарских женщин с 8 марта

Губернатор поздравил всех жительниц региона и посвятил им строки из творчества Роберта Рождественского
Геннадий ВЕТРОВ
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Дмитрий Азаров поздравил самарских женщин с 8 марта
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Дмитрий Азаров поздравляет всех женщин с праздником Фото: принтскрин видео.

Дмитрий Азаров поздравляет всех женщин с праздникомФото: принтскрин видео.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присоединился к поздравлениями женщин с 8 марта. В Международный женский день он опубликовал в своем Instagram-аккаунте творческое видео-обращение ко всем представительницам прекрасного пола.

- Красивые и нежные, сильные и ранимые, но каждая из вас самая-самая! Вы наполняете мир любовью и теплотой, а нашу жизнь – смыслом! С праздником, дорогие, - таким комментарием сопроводил свой пост глава региона.

На самом же ролике Азаров вспомнил творчество знаменитого советского и российского автора Роберта Рождественского. Для прекрасных дам он прочитал стихотворение поэта - "Красивая женщина - это профессия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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