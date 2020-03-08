Стали известны составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч 21-го тура РПЛ

8 Март 2020 2020-03-08T13:22:12+03:00

"Крылья Советов" сыграют в белой форме сегодня Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

В составе "Крыльев" одно изменение по сравнению с предыдущем матчем

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Казанский "Рубин" и самарские "Крылья Советов" огласили стартовые составы на очный матч в 21-м туре Тинькофф РПЛ. В стартовом составе зелено-бело-синих всего одно изменение по сравнению с прошлой встречей с "Оренбургом" - вместо получившего красную карточку Мияйловича в основу вернулся Александр Анюков, наоборот, отбывший дисквалификацию.

Именно Анюков выведет "КС" на поле с капитанской повязкой. Не помогут гостям на поле Виталий Лысцов и Владимир Полуяхтов, они травмированы. Зато впервые в состав включен иракский новичок самарцев Сафаа Хади - он в запасе.

В стартовом составе "Рубина" обращает на себя внимание Александр Зуев, выступавший за "Крылья" в 2017 году. Напомним, возглавляет хозяев экс-наставник "КС" Леонид Слуцкий.

"Рубин": 22 Дюпин, 2 Старфельт, 7 Подберезкин (к), 8 Йевтич, 10 Коновалов Иг., 11 Зурико, 12 Зуев, 19 Игнатьев И., 21 Кварацхелия, 27 Пабло, 33 Данченко.

Запасные: 23 Коновалов Ив., 93 Городовой, 5 Уремович, 14 Гранат, 18 Могилевец, 25 Макаров Д., 28 Абильдгор, 69 Степанов, 71 Поярков, 77 Самошников.

"Крылья Советов": 39 Фролов, 3 Чернов, 18 Зеффан, 22 Анюков (к), 50 Карпов, 11 Попович, 17 Зиньковский, 28 Антон, 40 Тимофеев, 77 Кабутов, 9 Радонич.

Запасные: 1 Рыжиков, 81 Овсянников, 7 Хади, 8 Гацкан, 10 Терехов, 15 Глушенков, 23 Комбаров, 30 Иванов, 44 Чичерин, 69 Голенков, 90 Бурлак.

ИСТОЧНИК KP.RU