В Самаре при пожаре на проспекте Юных Пионеров пострадали двое мужчин

8 Март 2020 2020-03-08T14:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера днем, в субботу 7 марта, в областной столице произошло ЧП. В 15-36 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в квартире дома № 130 "а" на проспекте Юных Пионеров.

- Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. На месте происшествия работали 12 пожарных, в том числе два звена газодымозащитной службы, - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 15-54 пожар был локализован. В 16-00 огнеборцы ликвидировали пламя. К сожалению, не обошлось без пострадавших. По имеющимся сведениям, в результате происшествия пострадали двое мужчин, одному из которых 38 лет, а другому 63. Им врачи оказывают медицинскую помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Причина пожара и ущерб от него уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU