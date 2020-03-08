На переправе "Самара-Рождествено" изменилось расписание
В самарском речном пассажирском предприятии сообщили, что в воскресенье, 8 марта, изменилось расписание судов на маршруте "Самара-Рождествено". Переправа начала работать на месяц раньше из-за теплой зимы.
Первый рейс из Самары отправляется в 6-30 утра. Из Прорана - в 8-30. В пути судно проведет, ориентировочно, час. Вторые рейсы - в 14-00 и 16-30 соответственно. Последний - в 18-30 из Самары.
Речники отмечают, что в расписании могут возникнуть изменения. Связаны они могут быть с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.
Добавим, что жители города уже протестировали зимнюю переправу. Так, самарчанка Юлия благодарит капитана Ома-142 и называет его "мастером своего дела".
ИСТОЧНИК KP.RU