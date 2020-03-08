2020-03-08T15:53:19+03:00
Происшествия

В ТЦ "Космопорт" в Самаре 8 марта сработала пожарная сигнализация

К счастью, тревога оказалась ложной
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали пожарныеНа месте работали пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня днем, в воскресенье 8 марта, неспокойно было в Советском районе областной столицы. В 14-50 дежурному сотруднику МЧС поступило сообщение о том, что в ТЦ "Космопорт" на Дыбенко сработала пожарная сигнализация.

- Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Сотрудники подразделения, прибывшего на место, установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на втором этаже, в зоне кинотеатра. Эвакуация не проводилась. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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