В ТЦ "Космопорт" в Самаре 8 марта сработала пожарная сигнализация
Сегодня днем, в воскресенье 8 марта, неспокойно было в Советском районе областной столицы. В 14-50 дежурному сотруднику МЧС поступило сообщение о том, что в ТЦ "Космопорт" на Дыбенко сработала пожарная сигнализация.
- Пожарно-спасательные подразделения автоматически были направлены по повышенному рангу вызова – Пожар №2, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Сотрудники подразделения, прибывшего на место, установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на втором этаже, в зоне кинотеатра. Эвакуация не проводилась. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU