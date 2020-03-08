2020-03-08T16:15:08+03:00
Общество

Медики Самары заявили о готовности к выявлению коронавируса и борьбы с ним

Исследование на выявление болезни проходят в центре гигиены и эпидемиологии
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Врачи Самары готовы к борьбе с недугомВрачи Самары готовы к борьбе с недугомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарце не остаются в стороне от неутихающих разговоров о коронавирусе. Так, местный житель Дмитрий поинтересовался у властей, готовы ли в городе к борьбе с недугом? Где, в случае необходимости, окажут помощь? Какие мероприятия проводятся, есть ли сайты по вирусу, пугающему весь мир?

- В медицинских организациях обеспечена готовность к работе в случае выявления больного новой коронавирусной инфекцией, - ответили в министерстве здравоохранения региона.

В минздраве добавили, что на межведомственном уровне взаимодействия выстроена работа по проведению лабораторных исследований на выявление инфекции. Проводятся мероприятия на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". Лабораторные исследования на коронавирус проводятся при наличии соответствующих показаний.

Все действия по профилактике болезни проводятся в соответствии с рекомендациями минздрава РФ. Напомним, что раньше "КП-Самара" сообщала о том, что на борьбу со страшным вирусом в области выделят 35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео жуткого ДТП на пересечении Некрасовской и Фрунзе в Самаре
Медики Самары заявили о готовности к выявлению коронавируса и борьбы с ним
В ТЦ "Космопорт" в Самаре 8 марта сработала пожарная сигнализация
На переправе "Самара-Рождествено" изменилось расписание
В Самаре при пожаре на проспекте Юных Пионеров пострадали двое мужчин
Стали известны составы "Рубина" и "Крыльев Советов" на матч 21-го тура РПЛ
Массовое ДТП на Некрасовской в Самаре: "пятерку" разворотило, "Тойота" влетела в дом
"Красивая женщина - это профессия": Дмитрий Азаров стихами поздравил самарских женщин с 8 марта
В Самарской области девушка обокрала подругу, пока та купалась в ванной
4 жителя Самарской области вышли в финал Всероссийской "Битвы мастеров гостеприимства"
На рынке в Сызрани неосторожный водитель УАЗика сдавал назад и насмерть сбил пенсионерку
В Самарской области ЗИЛ насмерть сбил мужчину, который шел посреди дороги
В начале недели в Самарской области прогнозируют дожди и до +10
Дважды отыгрались и забили три гола на последней минуте: «Динамо Самара» обыграло «Синару»
В Самарской области включат сирены
В Самаре парня задержали за мат и нашли у него марихуану
Молодежка «Крыльев Советов» обыграла сверстников из «Рубина» и поднялась на второе место
В Тольятти пенсионерка переходила дорогу на красный и попала под колеса машины