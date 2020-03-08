Медики Самары заявили о готовности к выявлению коронавируса и борьбы с ним

8 Март 2020 2020-03-08T16:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарце не остаются в стороне от неутихающих разговоров о коронавирусе. Так, местный житель Дмитрий поинтересовался у властей, готовы ли в городе к борьбе с недугом? Где, в случае необходимости, окажут помощь? Какие мероприятия проводятся, есть ли сайты по вирусу, пугающему весь мир?

- В медицинских организациях обеспечена готовность к работе в случае выявления больного новой коронавирусной инфекцией, - ответили в министерстве здравоохранения региона.

В минздраве добавили, что на межведомственном уровне взаимодействия выстроена работа по проведению лабораторных исследований на выявление инфекции. Проводятся мероприятия на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". Лабораторные исследования на коронавирус проводятся при наличии соответствующих показаний.

Все действия по профилактике болезни проводятся в соответствии с рекомендациями минздрава РФ. Напомним, что раньше "КП-Самара" сообщала о том, что на борьбу со страшным вирусом в области выделят 35 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU