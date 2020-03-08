2020-03-08T22:10:50+03:00
Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которую переехал «БМВ»

Подозреваемый объявлен в розыске
Михаил ГОРЮНОВ
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Пострадавшую госпитализировали, но вскоре она погиблаПострадавшую госпитализировали, но вскоре она погиблаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следователи занялись случаем, который ночью 28 августа прошлого года произошел напротив дома № 116 на улице Ангарской в Самаре. Тогда 30-летний местный житель, находясь за рулем «БМВ», сбил 59-летнюю женщину. Ее с переломами костей таза госпитализировали.

- 5 октября 2019 года пострадавшая скончалась в больнице. 18 февраля 2020 материал проверки по данному факту поступил в СК, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители изучили ситуацию и 28 февраля возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый объявлен в розыск. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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