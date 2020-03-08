Миодраг Божович рассказал, кто сейчас является основным вратарем "Крыльев Советов"

8 Март 2020 2020-03-08T21:17:44+03:00

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"Крылья Советов" в 21-м туре РПЛ с минимальным счет одолели казанский "Рубин". После встречи в Казани игру прокомментировал черногорский наставник "КС" Миодраг Божович.

- Выиграли, и это очень важно. Думаю, что удаление повлияло на игроков и на тренеров. Первый тайм был интересный, мы больше контролировали мяч. Мы лучше играли, когда были в равных составах, чем когда играли в большинстве, - отметил специалист.

Божович не стал комментировать судейство и признал свою ошибку в том, что вовремя не заменил Антона Зиньковского, получившего в итоге вторую желтую карточку и удаление.

Также Миодраг ответил на вопрос, кто сейчас основной вратарь "Крыльев". Отвечая на вопрос журналиста он подтвердил, что первым номером команды можно назвать новичка Евгения Фролова.

ИСТОЧНИК KP.RU