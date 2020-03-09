Хоккейная «Лада» проиграла «Нефтянику» и вылетела из плей-офф
Вчера, 8 марта, в Тольятти состоялся решающий матч первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, в рамках которого «Лада» принимала «Нефтяник». К сожалению для местных болельщиков, автозаводцы не смогли ничего противопоставить сопернику.
– Гости забросили по одной шайбе в каждом периоде, в то время как хозяева не смогли ничего на это ответить. Несмотря на несколько неплохих моментов, тольяттинцы потерпели поражение – 0:3, – сообщает пресс-служба «Лады».
Таким образом, для клуба из Самарской области хоккейный сезон окончен. Счет в серии стал 3:4 в пользу «Нефтяника», поэтому «Лада» выбыла из розыгрыша Кубка Петрова.
ИСТОЧНИК KP.RU