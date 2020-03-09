Счастливая находка: в Самарской области мужчина нашел банковскую карту и устроил поход по магазинам
В полицейский участок в Кинеле обратился 64-летний мужчина. По его словам, на днях он потерял банковскую карту, а теперь с нее списываются деньги. Сумма потраченного составила 10 тысяч рублей. Правоохранители изучили записи с камер в торговых точках, где происходило списание средств.
– Таким образом удалось задержать 32-летнего подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления и хранение оружия. Мужчина признался, что нашел на улице карту и решил с ее помощью закупиться в ближайших магазинах, – передает ГУ МВД России по Самарской области.
Теперь любителю шопинга за чужой счет предстоит суд. Уголовная статья подразумевает до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU