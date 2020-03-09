2020-03-09T09:30:11+03:00
Общество

Счастливая находка: в Самарской области мужчина нашел банковскую карту и устроил поход по магазинам

Однако полицейские остановили шопинг ранее судимого местного жителя
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь мужчине грозит до шести лет тюрьмыТеперь мужчине грозит до шести лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В полицейский участок в Кинеле обратился 64-летний мужчина. По его словам, на днях он потерял банковскую карту, а теперь с нее списываются деньги. Сумма потраченного составила 10 тысяч рублей. Правоохранители изучили записи с камер в торговых точках, где происходило списание средств.

– Таким образом удалось задержать 32-летнего подозреваемого. Ранее он был судим за имущественные преступления и хранение оружия. Мужчина признался, что нашел на улице карту и решил с ее помощью закупиться в ближайших магазинах, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Теперь любителю шопинга за чужой счет предстоит суд. Уголовная статья подразумевает до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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