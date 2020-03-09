В Тольятти в гараже сгорел автомобиль

9 Март 2020 2020-03-09T10:41:21+03:00

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Вчера, 8 марта, в Тольятти произошло ЧП. Ранним утром в гаражно-строительном кооперативе вспыхнул автомобиль. Происшествие случилось в Комсомольском районе города, на улице Никонова, 30.

– В 6:39 поступило сообщение о пожаре. Через несколько минут спецподразделения были на месте. Им в кратчайшие сроки удалось справиться с огнем. В 6:49 была объявлена ликвидация возгорания, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте работали 9 пожарных. Никто не погиб и не пострадал. Установить, что стало причиной происшествия предстоит выяснить компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU