Вслед за хоккеистами: гандболистки «Лады» вылетели из розыгрыша еврокубка

9 Март 2020 2020-03-09T11:49:15+03:00

«Ладе» не хватило одного гола, чтобы пройти в следующий этап ФОТО: ГК «Лада»

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Вчера, 8 марта, в Дании состоялся ответный матч четвертьфинала гандбольного еврокубка. Местный «Оденсе» принимал тольяттинскую «Ладу». Матч получился очень напряженным для обеих команд, однако хозяйки площадки смогли удержать преимущество, набранное еще в первом тайме.

– Итоговый счет 34:30 в пользу датских девушек. Таким образом, тольяттинский клуб выбыл из дальнейшего розыгрыша кубка, – сообщает пресс-служба «Лады».

Отметим, что девушкам из Самарской области не хватило всего одного мяча, чтобы продолжить борьбу в соревновании, однако в решающий момент команде не повезло. Самыми результативными в составе тольяттинской команды стали Виктория Шамановская и Валерия Кирдяшева. На их счету по шесть заброшенных голов.

ИСТОЧНИК KP.RU