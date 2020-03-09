С мая по сентябрь: в Самаре введут особый противопожарный режим

9 Март 2020 2020-03-09T12:51:35+03:00

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Администрация Самары опубликовала документ, согласно которому в городе будет введет особый противопожарный режим. Его планируется установить с 14 мая по 31 августа. В это время при установлении 4-5 класснов пожаров в лесах запретят разводить костры и сжигать мусор на садовых участках, примыкающих к лесам.

– Также будет ограничен въезд транспорта в лес, запрещено пребываение жителей города в лесах и разведение там костров, а также запрещено запускать фейерверки на расстоянии менее километра от лесных массивов, – говорится в документе.

Также власти очистят 10-метровые полосы рядом с лесами от сухой травы и валежника, создадут запасы воды и подготовят водозаборную и землеройную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU