С мая по сентябрь: в Самаре введут особый противопожарный режим
Администрация Самары опубликовала документ, согласно которому в городе будет введет особый противопожарный режим. Его планируется установить с 14 мая по 31 августа. В это время при установлении 4-5 класснов пожаров в лесах запретят разводить костры и сжигать мусор на садовых участках, примыкающих к лесам.
– Также будет ограничен въезд транспорта в лес, запрещено пребываение жителей города в лесах и разведение там костров, а также запрещено запускать фейерверки на расстоянии менее километра от лесных массивов, – говорится в документе.
Также власти очистят 10-метровые полосы рядом с лесами от сухой травы и валежника, создадут запасы воды и подготовят водозаборную и землеройную технику.
ИСТОЧНИК KP.RU