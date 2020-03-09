2020-03-09T13:53:12+03:00
Общество

В Самарской области больше недели ищут женщину с ребенком

Жительницы Татарстана могут быть на территории региона
Владислав КИРСАНОВ
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33-летняя мать и ее 4-летняя дочь с 1 марта не выходят на связь33-летняя мать и ее 4-летняя дочь с 1 марта не выходят на связьФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Самарской области ведутся поиски пропавшей жительницы республики Татарстан. 33-летняя женщина и ее 4-летняя дочь не выходят на связь с 1 марта. Поисковики считают, что Законова Марина и Валентина могут быть на территории 63-го региона.

– У матери среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза, рост около 168 сантиметров. Она была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы и черные дутые сапоги. У девочки светлые волосы, светло-зеленые глаза, она была в красной куртке, – говорится в сообщении добровольцев.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении матери и дочки просят обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефону 8(800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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