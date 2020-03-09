2020-03-09T16:21:59+03:00
Спорт

Нападающий Александр Соболев отсутствует в стартовом составе «Спартака»

Красно-белые сыграют сегодня с «Краснодаром»
Владислав КИРСАНОВ
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Соболев остался на скамейке запасныхСоболев остался на скамейке запасныхФото: с сайта ФК "Спартак".
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Стал известен состав «Спартака» на матч 21-го тура. Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, выступающий в составе столичной команды на правах аренды, остался на скамейке запасных.

– В центре нападения на матч против «Краснодара» выйдет дуэт Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе. Соболев присутствует в заявке и сможет появиться по ходу игры, – сообщает пресс-служба красно-белых.

Соболев в составе своей новой команды уже отметился двумя голевыми передача. Всего в этом сезоне он забил 10 голов, но все они были в составе самарских «Крыльев». «Спартак», идущий на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, летом может выкупить футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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