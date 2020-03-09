В Самарской области на глубине 7 метров найдено тело рыбака

9 Март 2020 2020-03-09T17:49:45+03:00

Тело погибшего было найдено в 30 метрах от берега ФОТО: ПСС по Самарской области

49-летний мужчина два дня не выходил на связь

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Страшная трагедия случилась в селе Екатериновка Безенчуквского района Самарской области. Там под водой было найдено тело пропавшего рыбака. Сегодня, 9 марта, спасатели обнаружили на реке вещи пропавшего 49-летнего мужчины.

– Его тело обнаружили в 30 метрах от берега на глубине 7 метров. От Поисково-спасательной службы Самарской области были задействованы 7 спасателей, 2 автомобиля и аэроглиссер, – сообщает ПСС по региону.

Связь с пропавшим была потеряна 7 марта. Разбираться во всех деталях произошедшего предстоит компетентным органам. Отметим, что выходить на лед при такой температуре очень опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU