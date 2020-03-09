2020-03-09T18:50:45+03:00
Общество

27-летний актер Сергей Малышев попал в больницу после спектакля в Сызрани

По его словам, у него очень сильно заболела голова
Владислав КИРСАНОВ
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Врачи поставили актеру капельницу ФОТО: страница ВК «Сергей Малышев актер»Врачи поставили актеру капельницу ФОТО: страница ВК «Сергей Малышев актер»Фото: СОЦСЕТИ
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8 марта, в Сызрани произошел неприятный случай. Актеру местного драмтеатра Сергею Малышеву стало плохо после выступления. Он сыграл одну из ролей в премьерном спектакле.

– Попал в больницу, очень сильно болит голова, – говорится в сообщении сообщества 27-летнего артиста.

Поклонники творчества актера предположили, что виной головных болей стало повышенное атмосферное давление. Врачам предстоит выяснить, что именно произошло с Малышевым. Они поставили ему капельницу и проводят необходимую терапию. Малышев является лауреатом всероссийских конкурсов, лауреатом премии президента России. Также он получил специальный знак «100 лет Сызранскому театру».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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