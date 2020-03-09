Новичок «Крыльев Советов» Глушенков: лучше играть 60 минут в Самаре, чем 15 – в Москве
Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал свой переход в состав самарцев. Напомним, игрок выступает в КС на правах аренды из московского «Спартака». По словам футболиста, он хочет провести остаток сезона на хорошем уровне.
– Дальше видно будет. Может быть, стоит попробовать снова пройти сборы со «Спартаком». Если опять не получится, то уйти в аренду. Молодому игроку необходимо в первую очередь играть. Так что лучше 60 минут в Самаре, чем 15 — в Москве, – цитирует Глушенкова Sportbox.ru.
Игрок уже дважды выходил в составе «Крыльев» на замену, но результативными действиями не отметился. Подопечные Миодрага Божовича идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
ИСТОЧНИК KP.RU