Новичок «Крыльев Советов» Глушенков: лучше играть 60 минут в Самаре, чем 15 – в Москве

9 Март 2020 2020-03-09T20:26:53+03:00

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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков прокомментировал свой переход в состав самарцев. Напомним, игрок выступает в КС на правах аренды из московского «Спартака». По словам футболиста, он хочет провести остаток сезона на хорошем уровне.

– Дальше видно будет. Может быть, стоит попробовать снова пройти сборы со «Спартаком». Если опять не получится, то уйти в аренду. Молодому игроку необходимо в первую очередь играть. Так что лучше 60 минут в Самаре, чем 15 — в Москве, – цитирует Глушенкова Sportbox.ru.

Игрок уже дважды выходил в составе «Крыльев» на замену, но результативными действиями не отметился. Подопечные Миодрага Божовича идет на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU