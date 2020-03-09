Попарились: в Новокуйбышевске сгорела частная баня

9 Март 2020 2020-03-09T21:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера утром, 8 марта, в Новокуйбышевске произошло чрезвычайно происшествие. В 7:53 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, в частной бане на улице Полевой в поселке Русло произошел пожар.

– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В происшествии пострадал 55-летний мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. На место событий прибыло 19 пожарных, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

в 10:13 была объявлена локализация, а в 10:23 огонь был полностью ликвидирован. Разбираться в причинах случившегося предстоит компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU