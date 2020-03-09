2020-03-09T21:39:11+03:00
Общество

Попарились: в Новокуйбышевске сгорела частная баня

В результате происшествия пострадал мужчина
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Площадь возгорания составила 200 квадратных метровПлощадь возгорания составила 200 квадратных метровФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Вчера утром, 8 марта, в Новокуйбышевске произошло чрезвычайно происшествие. В 7:53 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, в частной бане на улице Полевой в поселке Русло произошел пожар.

– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В происшествии пострадал 55-летний мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. На место событий прибыло 19 пожарных, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

в 10:13 была объявлена локализация, а в 10:23 огонь был полностью ликвидирован. Разбираться в причинах случившегося предстоит компетентным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попарились: в Новокуйбышевске сгорела частная баня
Новичок «Крыльев Советов» Глушенков: лучше играть 60 минут в Самаре, чем 15 – в Москве
27-летний актер Сергей Малышев попал в больницу после спектакля в Сызрани
В Самарской области на глубине 7 метров найдено тело рыбака
Нападающий Александр Соболев отсутствует в стартовом составе «Спартака»
В Самарской области больше недели ищут женщину с ребенком
С мая по сентябрь: в Самаре введут особый противопожарный режим
Вслед за хоккеистами: гандболистки «Лады» вылетели из розыгрыша еврокубка
В Тольятти в гараже сгорел автомобиль
Счастливая находка: в Самарской области мужчина нашел банковскую карту и устроил поход по магазинам
Хоккейная «Лада» проиграла «Нефтянику» и вылетела из плей-офф
В Самарской области мужчина убил своего брата и спрятал его труп в яме в гараже
Миодраг Божович рассказал, кто сейчас является основным вратарем "Крыльев Советов"
В Самаре возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, которую переехал «БМВ»