Попарились: в Новокуйбышевске сгорела частная баня
Вчера утром, 8 марта, в Новокуйбышевске произошло чрезвычайно происшествие. В 7:53 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, в частной бане на улице Полевой в поселке Русло произошел пожар.
– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В происшествии пострадал 55-летний мужчина. Ему была оказана медицинская помощь. На место событий прибыло 19 пожарных, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
в 10:13 была объявлена локализация, а в 10:23 огонь был полностью ликвидирован. Разбираться в причинах случившегося предстоит компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU