Чтобы не рухнули: в Самаре проверят на прочность 184 ветхих дома

10 Март 2020 2020-03-10T09:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Самары ищет подрядчика, который выполнит обследование 184 жилых домов в разных районах города. Все эти здания объединяет то, что они уже довольно ветхие. И власти намерены выяснить, не случится ли с ними в ближайшее время никаких проблем. Напомним, что на прошлой неделе в центре города стена расселенного дома упала на стоящее рядом здание, в котором были люди, в том числе и четверо детей.

Список из 184 домов, в которых нужно провести работы по обследованию несущих конструкций, приведен в техническом задании на сайте госзакупок. Работы должны быть проведены в соответствии с ГОСТ 31937-2011. Документацию ждут отдельно на каждый дом.

Обследование коснется домов в Самарском, Ленинском, Куйбышевском, Красноглинском, Кировском, Железнодорожном и Октябрьском районах. Начальная цена контракта 7,4 млн рублей - это максимум, который подрядчику готовы заплатить. Аукцион продлится до 18 марта.

На прошлой неделе журналист «КП-Самара» вместе с общественником из ОНФ прогулялась по старой части города, чтобы выяснить, какие еще здания может постичь участь дома на Арцыбушевской, от которого отвалилась стена.

ИСТОЧНИК KP.RU