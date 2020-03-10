Напал на лестничной клетке: в Тольятти задержали грабителя-рецидивиста
Полицейские Тольятти задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что на 33-летнего мужчину в подъезде дома на улице Ленина было совершено нападение. Злоумышленник подкараулил его на лестничной клетке и забрал у него мобильный телефон.
– Подозрение пало на 39-летнего мужчину, который ранее был судим за аналогичное преступление. По версии следствия, он сдал похищенное в ломбард, а деньги потратил на себя, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Расследование дела по статье «Грабеж» продолжается. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU