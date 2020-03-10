Коммунальщики назвали самые «засоряемые» адреса Самары

10 Март 2020 2020-03-10T09:32:58+03:00

За первые два месяца 2020 года коммунальщики прочищали канализацию более 800 раз ФОТО: «РКС Самара»

А также напомнили, что не следует выбрасывать мусор в раковину или унитаз

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За первые два месяца 2020 года специалисты «РКС-Самара» устранили более 800 засоров на сетях канализации. Причиной этого является то, что жильцы домов выбрасывают мусор и пищевые отходы в раковину или унитаз вместо мусорного ведра.

– Чаще всего страдала канализация домов на Клинической, 32; Коммунистической, 14; Водников, 40; Куйбышева, 14; Белорусской, 99 и 106; Гагарина, 14; Карла Маркса, 165А; Красноармейской, 147 и 125А, – сообщили коммунальщики.

Там за последние годы засоры происходили более 10 раз. В некоторых канализациях специалисты находили только бытовой мусор. В «РКС-Самара» напоминают, что подобные действия ведут к серьезным последствиям, и просят граждан внимательно относиться к бытовым отходам.

ИСТОЧНИК KP.RU