В Самаре сгорело заброшенное здание на Юных Пионеров

10 Март 2020 2020-03-10T10:40:11+03:00

К счастью, в происшествии никто не пострадал

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Вчера, 9 марта, в Самаре произошло чрезвычайное происшествие. В доме № 169 по проспекту Юных Пионеров произошел пожар. Соответствующий сигнал поступил на пульт диспетчера в 19:33.

– Горело заброшенное здание. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В 20:03 пожар был потушен. На его ликвидацию было привлечено 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Ранее в Новокуйбышевске сгорела баня. В результате этого происшествия пострадал мужчина, а площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU