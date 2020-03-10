Более 200 млн рублей направят на строительство школы на 5-ой просеке в Самаре

10 Март 2020 2020-03-10T10:09:57+03:00

Планируется, что новая школа на 5-ой просеке сможет принять учеников в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также власти выделили еще 16,1 млн рублей на возведение второго корпуса учебного заведения

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Областной минстрой выделил 214 млн рублей на строительство и ввод в эксплуатацию школы на Пятой просеке в Октябрьском районе Самары. По планам, этот объект введут в эксплуатацию в 2021 году.

Помимо этого, в областном бюджете на 2020-2021 годы заложены средства на строительство второй школы на Пятой просеке. Так, в 2020 году на эти цели хотят направить 16 млн рублей, а в 2021 году — еще 46 млн рублей. Эти деньги выделены на софинансирование траншей из федерального бюджета.

Напомним, что строительство школы на 5-ой просеке должны начать в 2020 году. Здание разместят на территориях бывшей базы отдыха «Мечта» и бывшего спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист». Новое учебное заведение будет рассчитано на 600 мест. Также рядом с ним планируют возвести вторую школу на 900 мест.

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ИСТОЧНИК KP.RU