В Самарской области побит температурный рекорд 73-летней давности

10 Март 2020 2020-03-10T10:38:41+03:00

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В понедельник, 9 марта, в Самарской области снова было теплее, чем в прошлые годы. Так, в столице региона воздух прогрелся до +5,7 градусов, что побило рекорд, который был установлен в 1962 году. Тогда в Самаре было +4.

– В Сызрани было зафиксировано +6,7 градусов. Это на 2,3 градуса теплее, чем 73 года назад. Теплее всего в этот день было в Большой Глушице. Там температура достигла +8,2 °С. В Безенчуке было +6,8 °С, – сообщили в Приволжском УГМС.

Также обновились рекорды на метеостанциях в Аглосе, Кинель-Черкассах, Авангарде и Тольятти. Средняя температура в начале марта превысила норму на 8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU