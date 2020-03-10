2020-03-10T10:20:23+03:00
Общество

Жители самарских пригородов стали в четыре раза чаще покупать «тарелки»

В 2019 году абонентами спутникового ТВ активно становились жители быстро растущих микрорайонов на окраинах Самары
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МТС продолжает укреплять сеть на территории Самарской областиМТС продолжает укреплять сеть на территории Самарской области
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ПАО «МТС» - крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг подвел итоги развития спутникового телевидения в Самарской области в 2019 году. Рост общего количества продаж по сравнению с 2018 годом составил около двадцати процентов, при этом заметно изменилась география подключений: если годом раньше абонентами спутникового ТВ становились в основном владельцы частных домов и коттеджей, то в 2019 году основную долю новых покупателей составили жители быстро растущих малоэтажных пригородов.

По данным МТС, в первом полугодии 2019 года соотношение между числом «городских» и «сельских» абонентов спутникового телевидения было примерно равным. Это было связано в первую очередь с отключением аналогового ТВ, которое в Самарской области произошло 3 июня 2019 года: жители небольших населенных пунктов, где не всегда есть провайдеры кабельного ТВ, не готовы были отказываться от привычных телепрограмм и выбирали «спутник» как гарантию доступа как минимум к каналам первого и второго мультиплексов. Во втором полугодии 2019 года картина изменилась: спрос на спутниковое ТВ среди жителей сельской местности немного снизился, зато произошел всплеск подключений «тарелок» в самарских пригородах: в поселке Крутые Ключи и в Южном городе. В целом по итогам 2019 года количество абонентов спутникового ТВ МТС в городских районах малоэтажной застройки увеличилось в четыре раза по сравнению с 2018 годом.

«Мы постоянно развиваем и укрепляем сеть на территории всей Самарской области, в том числе расширяя покрытие там, где высока доля активно качающих мобильный трафик абонентов. В Самаре это в первую очередь районы новой застройки, жилые кварталы и пригороды, где не всегда есть проводные провайдеры интернета и ТВ. За минувший год МТС на четверть увеличила количество базовых станций в районе поселка Яицкое, где расположен микрорайон Южный город, и усилила покрытие в Крутых Ключах и Смышляевке. Осенью прошлого года мы запустили акцию, позволяющую купить комплект оборудования – спутниковую «тарелку» и 4G-роутер – со скидкой и пользоваться всем пакетом услуг по стоимости, сопоставимой с ценой кабельного ТВ. Судя по статистике подключений, абоненты оценили и высокие скорости нашего мобильного интернета, и выгодные условия по «спутнику», - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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