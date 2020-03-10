2020-03-10T10:59:34+03:00
Общество

Магия чисел: два 20-летних водителя устроили ДТП в Тольятти

В результате пострадала пассажирка одного из автомобилей
Владислав КИРСАНОВ
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Водитель «Приоры» не пропустил «Гранту»Водитель «Приоры» не пропустил «Гранту»Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 9 марта, в Тольятти произошло ДТП. Поздней ночью на улице Дзержинского столкнулись «Приора» и «Гранта». Отечественными автомобилями управляли 20-летние молодые люди.

– Причиной аварии, по версии правоохранителей, является нарушение водителя «Приоры»: он, поворачивая налево на зеленый свет, не пропустил автомобиль, который ехал по встречной полосе прямо, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате происшествия пострадала 17-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сидении «Гранты». Врачи оказали ей помощь и отправили на амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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