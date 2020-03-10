Самарастат: в Самарской области «постарели» невесты

10 Март 2020 2020-03-10T11:14:47+03:00

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Представители Самарастата поделились статистикой, приуроченной к Международному женскому дню. В частности, специалисты отметили, что женщины стали позже вступать в брак. 10-15 лет назад возраст выхода замуж составлял 18-24 года.

– Сейчас возраст большинства невест достигает 20-29 лет. При этом наибольшее количество представительниц прекрасного пола в Чапаевске, Самаре и Октябрьске. Там на 1000 мужчин приходятся 1247, 1245 и 1230 женщин, соответственно, – говорится в сообщении.

Также стало известно, что средний возраст рожениц приближается к 29 годам. В 2019 году самой старшей из них исполнилось 57 лет. Всего в регионе 748 тысяч женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU