В Самарской области ожидают сильный туман
Во вторник, 10 марта, в Самарской области сохранятся туманы. Видимость, по информации Приволжского УГМС, составит 500 метров и менее. В связи с этим водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.
– Рекомендуется в туман воздержаться от поездок, держать дистанцию с запасом и не превышать скорость. Также следует быть готовым остановиться в пределах видимости дороги, а у пешеходных переходов помнить, что человек может внезапно выйти на дорогу, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Сегодня в регионе ожидается облачная с пояснениями погода, без существенных осадков. Температура достигнет +5...+10 градусов
ИСТОЧНИК KP.RU