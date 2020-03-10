В Самарской области ожидают сильный туман

10 Март 2020 2020-03-10T11:41:09+03:00

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Во вторник, 10 марта, в Самарской области сохранятся туманы. Видимость, по информации Приволжского УГМС, составит 500 метров и менее. В связи с этим водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

– Рекомендуется в туман воздержаться от поездок, держать дистанцию с запасом и не превышать скорость. Также следует быть готовым остановиться в пределах видимости дороги, а у пешеходных переходов помнить, что человек может внезапно выйти на дорогу, – сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сегодня в регионе ожидается облачная с пояснениями погода, без существенных осадков. Температура достигнет +5...+10 градусов

ИСТОЧНИК KP.RU