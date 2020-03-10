Покурил в последний раз: в Самарской области из-за непотушенной сигареты погиб человек

10 Март 2020 2020-03-10T12:14:33+03:00

Пожарным удалось справиться с возгоранием за полчаса ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в частном доме

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В понедельник, 9 марта, в Похвистневском районе Самарской области произошло ЧП. Ранним утром там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

– В течение получаса огонь был полностью ликвидирован. К сожалению, на месте пожара был обнаружен 52-летний мужчина. Он погиб. Для тушения были привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. Это является крайне распространенной причиной происшествий. Спасатели напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU