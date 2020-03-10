Покурил в последний раз: в Самарской области из-за непотушенной сигареты погиб человек
В понедельник, 9 марта, в Похвистневском районе Самарской области произошло ЧП. Ранним утром там загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
– В течение получаса огонь был полностью ликвидирован. К сожалению, на месте пожара был обнаружен 52-летний мужчина. Он погиб. Для тушения были привлечены 11 человек личного состава и 3 единицы техники, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. Это является крайне распространенной причиной происшествий. Спасатели напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU