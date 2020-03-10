Ранний субботник: в Самаре началась генеральная уборка вагонов метро

10 Март 2020 2020-03-10T14:10:25+03:00

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Самарское метро готовят к городскому месячнику по благоустройству. Сезонные мероприятия выполняются уже сейчас. Так, генеральная уборка в вагонах проводится дважды в год – осенью и весной. Она занимает около 17 дней – все составы проходят несколько этапов уборки.

– В соответствии с графиком вагоны моют и дезинфицируют каждые 20 часов, то есть при каждом заходе составов в депо для осмотра. А каждые 10 дней организуется обязательная внешняя очистка. Ее выполняют в отдельном помещении, оборудованном автоматической мойкой, – заявил начальник электродепо «Кировское» Дмитрий Андреев.

Сотрудники метро просят пассажиров соблюдать чистоту и не портить вагоны. Граффити на дверях и стенах, а также поцарапанные окна – актуальная проблема, требующая от горожан сознательности.

ИСТОЧНИК KP.RU