Ранний субботник: в Самаре началась генеральная уборка вагонов метро
Самарское метро готовят к городскому месячнику по благоустройству. Сезонные мероприятия выполняются уже сейчас. Так, генеральная уборка в вагонах проводится дважды в год – осенью и весной. Она занимает около 17 дней – все составы проходят несколько этапов уборки.
– В соответствии с графиком вагоны моют и дезинфицируют каждые 20 часов, то есть при каждом заходе составов в депо для осмотра. А каждые 10 дней организуется обязательная внешняя очистка. Ее выполняют в отдельном помещении, оборудованном автоматической мойкой, – заявил начальник электродепо «Кировское» Дмитрий Андреев.
Сотрудники метро просят пассажиров соблюдать чистоту и не портить вагоны. Граффити на дверях и стенах, а также поцарапанные окна – актуальная проблема, требующая от горожан сознательности.
ИСТОЧНИК KP.RU